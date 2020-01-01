حصول 5 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية

حصلت 5 فنادق فندقا بمحافظة جنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية، للتشغيل بنسبة 50%.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تسليم شهادة السلامة الصحية لـ5 فنادق لمزاولة النشاط السياحي، عقب استيفاء ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والأثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن هذه الفنادق هي كينج سنفرو الفراعنة هايتس، ومخيم سارة، وسي صن، ميامي، ودانيلا، ومن المقرر أن تتابع لجان الفحص أعمال التفتيش للفنادق التي تقدمت بطلب لمزاولة النشاط السياحي تباعًا، بعد إجازة عيد الأضحى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء بلغ 179 فندقًا على مستوى المحافظة، وتعد مدينة شرم الشيخ على قائمة مدن جنوب سيناء السياحية في الحصول على شهادة السلامة الصحية، تليها مدينة دهب، ثم نويبع، وطابا، ورأس سدر، وسانت كاترين.