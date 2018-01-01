أمريكا توافق على بيع 18 مروحية للنقل الثقيل إلى إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة بيع 18 مروحية للنقل الثقيل من طراز سيكورسكي (سي إتش-53 كآي ستاليون كينج) إلى إسرائيل؛ لتحل محل مروحياتها القديمة من طراز (سي إتش-53 ساشرز) في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم السبت - إن الصفقة ستشمل أيضًا 60 محرك من طراز (تي408-جي إي-400) و36 نظامًا ملاحي مدمج لتحديد المواقع، بالإضافة إلى عدد غير محدد من رشاشات عيار 50 مم من طراز (جي أيه يو-21) ومعدات دعم وقطع الغيار ودعم الفني.

وأضاف البيان أن "المقاولين الرئيسيين" هم شركة لوكهيد مارتن العالمية وشركة جنرال إلكتريك، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3.4 مليار دولار.

وأفاد البيان بأن الصفقة ستحسن من قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على نقل المركبات المدرعة والأفراد والمعدات لدعم العمليات.