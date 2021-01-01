الموارد المائية العراقية: السدود مؤمنة وليس هناك احتمال لانهيارها

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، أن معدل الأمان في سدود البلاد مرتفع ولا توجد نسبة احتمال لانهيارها في حال تعرضت لموجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مستشار الموارد المائية، عون ذياب، قوله إن"جميع الدول الأوروبية والإقليمية تتعرض لموجات مطرية غزيرة في وقت ضيق ،وهي ضمن مؤشرات التغيرات المناخية حيث تكون هناك عاصفة مطرية عالية جداً ولفترة قصيرة تسبب سيولاً كبيرة تعرض بعض المناطق للفيضانات".

وأضاف ذياب أن "هذه الأمطار والفيضانات لا تهدد السدود، كون السدود التي تبنى على الأنها ،ومنها السدود الرئيسية ، يكون معدل الأمان فيها مرتفع ولا توجد فيها نسبة احتمال للانهيار".

ولفت إلى أنه "مع بناء كل سد يتم وضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهياره من حجم الموجة وكيفية وصول هذه الموجهة وما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع".

وأكد ذياب أنه "لا يوجد أي قلق نهائياً من انهيار السدود إذا كان هناك احتمال للأمطار المبكرة في الخريف المقبل فهو أمر ممتاز كون لدينا فراغات كبيرة تتحمل أي كميات مقبلة".