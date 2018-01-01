إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بملوي في المنيا

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوىي من إزالة في المهد لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص بالدور العاشر بشارع مستجد من شارع ثروت القديم أمام مكتب الخبراء بحي غرب مدينة ملوي.

جاء ذلك بحضور فاطمة عثمان نائب رئيس المدينة، وناصر ياسين سكرتير رئيس المدينة، وتم إزالة المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة الأستاذ علاء حمدي رئيس القرية حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة واحد قيراط مخالف للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مدينة ملوي، أن إزالة هذه التعديات تأتي بهدف القضاء على كل أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف.