تجديد حبس تشكيل عصابي إفريقي متهمين بالقرصنة الإلكترونية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي أفريقي دولي، متهم بالنصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة، للمتهمين في القضية المقيدة برقم 8871 لسنة 2021 كل من: "ا. أ"، و"أ. و"، و"م. س" ، و"ك. ش""، "م. ش" أفريقى الجنسية، شريك المتهم "أ. و" أفريقى الجنسية، مقيم على الأراضى المصرية منذ 5 سنوات بناحية صقر قريش المعادى، والذى قام بالاشتراك مع المتهم أخر في ارتكاب وقائع نصب واحتيال حيث طلب منه أحد الحسابات البنكية بمصر لتحويل المبالغ المستولى عليها مقابل نسبة من تلك الأموال.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم "م. ش"، وهو في طريقة للهروب من البلاد هو وزوجته، ولا يحمل جواز سفر، حيث اعترفا باشتراكهما مع المتهم "أ" في ارتكاب وقائع نصب مع شخص أخر أفريقى الجنسية ويدعى "أ. أ"، والمقيم بدولة أفريقية، والذى يقوم بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الإلكتروني للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر "الواتس آب" ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم "أ"، لكى يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكى.

وبتكثيف التحريات تم العثور مع المتهمين على العديد من الصور التي يتم استخدامها في احدى أنواع الأساليب الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية، واحتواء الهواتف المحمولة على العديد من المحادثات من خلال "الواتس آب"، والذى يقومون من خلالها بإرسال العديد من الرسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا من خلال ايهامهم بتوافر حقائب تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من الأموال وفى حالة الرغبة لامتلاكها يتم تحويل مبالغ مالية للشخص المحتال على حسابات بنكية خاصة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من إحدى شركات تحويل الأموال، بورود تحويل مالي من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته 6 آلاف دولار أمريكي لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم داخل مصر، ومع تشكيل فريق بحث، أكدت المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، تخصصوا في الاحتيال على مستخدمي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة.