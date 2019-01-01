فتح: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ظل عدم القدرة على تحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية بعثت رسائل واضحة للعالم وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بأن استمرار الحالة الراهنة لا يمكن القبول بها.

وقال العالول - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت - أن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الشهداء والجرحى، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الجنائز والمشيعين في صورة تعكس مدى إجرامهم، بالتزامن مع تصعيد ممنهج ضد مدينة القدس المحتلة، ومحاصرة أحياء سلوان والشيخ جراح.

وأعلن العالول عن تنظيم وقفة غدا الأحد ضد حصار الشيخ الجراح في القدس المحتلة، ووقفات منددة باستهداف الأغوار والتوسع الاستيطاني، مشددا على ضرورة استمرار فعاليات المقاومة الشعبية بالرغم من تعمد الاحتلال إيقاع الإصابات بين المواطنين.