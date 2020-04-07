تعرض مراقبة لجنة امتحانات الثانوية لحالة إغماء في كفر الشيخ

تعرضت مراقبة بلجنة مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمدينة فوه في كفر الشيخ، لحالة إغماء أثناء القيام بأعمال المراقبة بامتحانات الثاوية العامة.

ونشرت محافظة كفر الشيخ، بيانا يفيد بإصابة مراقبة داخل اللجنة بحالة إغماء بلجنة مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع بسيارة إسعاف، من سيارات تأمين لجان الثانوية العامة، حيث جرى نقل المراقبة إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي.

وأكد البيان، أن من تعرضت لحاله إغماء "ج . ج . ع" 33 سنة، و يجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى فوه للتأمين الصحي.