مصدر بالسكة الحديد: الإعلان عن 2500 وظيفة جديدة الشهر الجاري

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استعداد الهيئة للإعلان عن 2500 وظيفة بالهيئة في عدد من التخصصات خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى الانتهاء من الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف ويجري التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لعمل الاختبارات المبدئية للمتقدمين.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إن الوظائف الجديدة سيتم الإعلان عنها عبر البوابة الحكومية الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتطرح فرصة عمل لتعيين 1500 فني من خريجي الدبلومات الفنية و250 مهندسًا لخريجي كليات الهندسة، وعدد من الوظائف الأخرى.

وذكر المصدر، أن شروط التقدم للوظائف تشمل ألا يقل المجموع عن 65% للوظائف الفنية من حملة الدبلومات، وألا يقل عن تقدير "جيد" لحملة بكالريوس الهندسة، لافتًا إلى أن التخصصات المطلوبة للمهندسين في الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات والكهرباء والميكانيكا، على أن يكون مقيدًا بجداول نقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل العمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح المصدر، أن الوظائف الشاغرة للفنيين تتمثل فى مساعد قائد قطار رابع، وفنى براد رابع، وفنى ميكانيكى رابع، وفنى كهربائى رابع، وفنى مناورة رابع، وفنى حركة وبلوك رابع، وفنى صيانة وتجديدات سكة رابع، وفنى مزلقان رابع ومشرف قطارات رابع، وصراف تذاكر رابع.

ونوه المصدر بأن المسابقة تتم بمنتهى الشفافية وعلى أكثر من مرحلة، وبعدها يتم تدريب الفائزين فى الكلية الحربية على أبعاد الأمن القومى وسبل التعامل مع الجرارات الحديثة.