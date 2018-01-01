 المكسيك: إعطاء 64.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا - بوابة الشروق
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المكسيك: إعطاء 64.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

د ب أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 4:44 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 4:44 م

وصل إجمالي عدد جرعات كورونا التي تم إعطاؤها في المكسيك حتى الآن إلى 5. 64 مليون جرعة ،جاء ذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكيتان.

وتشير التقديرات، إلى أن معدل التطعيم في البلاد وصل إلى 09. 1 مليون جرعة يوميا وهو ما يعني أن تطعيم 75% من سكان المكسيك بجرعتي اللقاح سيستغرق ثلاثة شهور.

وكانت حملة التطعيم قد بدأت في المكسيك منذ قرابة 32 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 83ر2 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 240 الف و456حالة.

وقد مر عام و22 أسبوعا على إعلان المكسيك عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

ويشار إلى أن عدد الجرعات وعدد السكان الذين تم إعطاؤهم التطعيم هي تقديرات وتعتمد على نوعية اللقاح الذي تعطيه الدولة وما إذا كان هذا اللقاح من جرعة واحدة أو جرعتين.


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