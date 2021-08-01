قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إن ليبيا تشهد حاليًّا تقدمًا وإنجازات مُعتبرة، مقارنة بالمصائب التي مر بها الليبيون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت، أن ليبيا وصلت إلى مرحلة تتسم بانتفاضة القلوب والعقول والوعي بأن مستقبل البلاد ملك للجميع.

وأشار إلى أن هناك تطورات إيجابية مثل افتتاح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ونشاط ومبادرات الحكومة المعترف بها دوليًّا والأجندة الموضوعة والمتفق عليها محليًّا وإقليميًا ودوليًا باتخاذ خطوات مؤهلة لخلق أجواء مماسبة لإجراء انتخابات في ديسمبر.

وتمنى الوزير الجزائري، أن تنجح هذه الخطوات وأن تكون مفتاحًا لعودة السيادة الليبية وتحقيق الاستقلال الوطني وبسط سلطة الدولة.

وتابع: "هذا المظهر الإيجابي لا يخلو من تحديات ومشكلات تتطلب ليس فقط الصبر والمثابرة بل أيضًا اليقظة والوقوف إلى جانب الشرعية الليبية لجمع كافة شروط وخروج ليبيا من هذه الفترة المأسوية".

وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع دول الجوار الأخرى، إلى جانب مخاطبة شركاء آخرين يهتمون بالشأن الليبي، مؤكدًا أن تكون هناك مخاطبة صريحة للدول التي تتحمل مسؤولية تجاه ليبيا وأيضًا للشعوب بالنظر إلى إسقاطات عدم الاستقرار في ليبيا على كل دول الحوار.