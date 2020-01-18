قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، إن الإصابة بفيروس كورونا في البداية كانت مرتبطة بالمسنين، خاصة ممن يعاني من أمراض القلب والسكر والسرطان.

وتابع «عودة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن التطعيمات بالنسبة للمسنين أصحاب الأمراض المزمنة أمر مهم للغاية، للوقاية من الإصابة، منوهًا إلى أن 99% ممن يتوفون بفيروس كورونا حول العالم غير حاصلين على اللقاح.

ولفت إلى أن الحفاظ على القلب مهم للغاية، وهذا الأمر يكون من خلال إخبار الطبيب بأي أمراض لديه قبل الحصول على تطعيم كورونا، خاصة وأن معظم الأعراض الجانبية للقاح كورونا تأتي لأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يخبرون الطبيب بهذه الأمراض.