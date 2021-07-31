نائب رئيس غرفة الدواء: نمو واضح فى المبيعات خلال النصف الأول من العام.. وهناك تذبذب فى المبيعات الشهرية

«نوفارتس» تحتل المرتبة الأولى فى المبيعات تليها «سانوفى» و«إيفا فارما».. و«آمون فارم» الرابعة

«فاركو» تتراجع للمركز السابع.. والمهن الطبية تتقدم

على عكس المتوقع تراجعت مبيعات سوق الدواء المصرى خلال شهر يونيو الماضى بنحو 12 % عن شهر مايو الماضى، حيث بلغت نسبة النمو فى مبيعات شركات الأدوية خلال شهر يونيو 7.9%، مقارنة بـ 19 % خلال شهر مايو الماضى، وحقق مبيعات تقدر 6 مليارات 759 مليونا 692 ألف جنيه.

وبلغت نسبة النمو فى سوق الدواء خلال النصف الأول من عام 2021 حوالى 7.2%، بينما بلغت قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى منذ بداية عام 2021 وحتى شهر يونيو الماضى، 39 مليارا 858 مليون جنيه، وبلغت قيمة مبيعات شركات الأدوية خلال عام منذ يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 حوالى 83 مليارا 252 مليون جنيه. حسب احصائيات حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».

من جانبه علق الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات بأن تراجع المبيعات خلال شهر يونيو لا يدل على تراجع مبيعات العام، لأن المبيعات تختلف من شهر لآخر، وهناك ذبذبة واضحة فى النمو بين الشهور المختلفة، فمن المعروف على سبيل المثال تراجع المبيعات خلال شهر رمضان، أو فى الأعياد والمناسبات، ولكن هذا ليس دليلا على انخفاض النمو السنوى.

وأكد رستم لـ« الشروق» أن مبيعات سوق الدواء خلال النصف الأول من العام الجارى شهدت نموا كبيرا، وحققت سوق الدواء ما يقارب الـ 40 مليار جنيه، لافتا إلى سوق الدواء فى طريقه للتعافى، وسيشهد نموا خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يتضح من خلال المبيعات التراكمية سواء السنوية أو النصف سنوية.

وأشار رستم إلى أنه عند مقارنة سوق الدواء خلال عام يونيو 2020 إلى يونيو 2021 سنجد ارتفاعا كبيرا فى المبيعات، مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد ركودا واضحا فى سوق الأدوية، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبا على سوق الدواء خلال عام 2020 مثله مثل باقى القطاعات الأخرى، ولكن عام 2021 شهد انتعاشا مرة أخرى خلال الشهور الماضية.

ولفت رستم إلى أنه يفضل حساب السوق خلال عام بدلا من حسابها بالشهور، لأن العام يوضح السوق بشكل أفضل فهو يمر بالفصول الأربعة والأعياد والمناسبات وغيرها من الأشياء التى قد تؤثر على سوق المبيعات سلبا أو إيجابا، مؤكدا أنه حتى الآن فإن مبيعات شركات الأدوية مرتفعة خلال العام الجارى، متوقعا مزيدا من النمو وارتفاعا فى المبيعات.

وحسب البيانات التى حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق» احتلت شركة نوفارتس المرتبة الأولى فى مبيعات شركات الأدوية خلال شهر يونيو بنسبة نمو بلغت 12.1 %، وبإجمالى مبيعات 512 مليونا 143 ألف جنيه، وحافظت الشركة على مركزها الأول فى المبيعات منذ مايو الماضى والتى كانت قد سجلت فيه نسبة نمو بلغت 12%.

وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2021 حوالى 2 مليار 771 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعاتها خلال عام منذ يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 حوالى 5 مليارات 605 ملايين جنيه.

وصعدت شركة سانوفى لتحتل المرتبة الثانية فى المبيعات خلال يونيو، بدلا من المرتبة الثالثة خلال شهر مايو، بنسبة نمو وصلت إلى 13.7 %، وبإجمالى مبيعات تقدر بـ 345 مليونا و92 ألفا.

وبلغت نسبة مبيعات سانوفى خلال النصف الأول من العام الجارى حوالى 2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 10.8 %، بينما بلغت مبيعاتها خلال عام 4 مليارات 141 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها.8 %.

وتراجعت شركة إيفا فارما لتحتل المرتبة الثالثة فى المبيعات خلال يونيو، بعد تواجدها فى المركز الثانى خلال شهر مايو الماضى، وذلك بنسبة نمو بلغت 4.8 %، وبلغت مبيعاتها 355 مليونا 792 ألف جنيه، بينما بلغت نسبة نمو الشركة خلال النصف الأولى من العام الجارى 22.4 % بإجمالى مبيعات تقدر بـ 1 مليار و969 ألف جنيه، وبلغت مبيعاتها خلال عام 3 مليارات و950 مليون جنيه.

كما تراجعت شركة آمون فارم خلال يونيو لتحتل المرتبة الرابعة بدلا من المرتبة الثالثة فى مايو، بنسبة نمو بلغت 38.7 %، بإجمالى مبيعات تقدر بـ 257 مليونا و72 ألف جنيه، وحققت الشركة مبيعات خلال النصف الأول من العام الجارى يقدر بمليار 875 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 4.5 %، وبلغت مبيعاتها خلال عام 4 مليارات 107 ملايين جنيه.

واحتفظت شركة جلاكسو سميثكلاين بنفس مرتبتها فى السوق خلال شهر يونيو لتحتل المركز الخامس، بإجمالى مبيعات بلغت 353 مليونا و543 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 9.1 %، بينما بلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى مليار 774 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 10 %، كما حققت الشركة مبيعات تقدر ب 3 مليارات 952 مليون جنيه خلال عام.

وارتفع ترتيب شركة إيبكو أكديميا لتحتل المركز السادس فى المبيعات خلال يونيو بدلا من المركز السابع خلال مايو، وذلك بنسبة نمو بلغت 275 مليون 549 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت41.2 %، وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى حوالى مليار 335 مليون جنيه، بنسبة بلغت 31.5 %، بينما بلغت مبيعات الشركة خلال عام 2 مليار 394 مليون جنيه.

وتراجعت شركة فاركو لتحتل المرتبة السابعة فى المبيعات خلال يونيو، بإجمالى مبيعات تقدر بـ 223 مليون 105 آلاف جنيه، بنسبة نمو بلغت 32.7 %، وبلغت إجمالى مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى حوالى مليار 326 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 12.2 %، وبلغت إجمالى مبيعات الشركة خلال عام 3 مليارات و215 مليون جنيه.

واحتفظت شركة فايزر بترتيبها الثامن فى المبيعات، حيث بلغت قيمة المبيعات خلال يونيو حوالى 165 مليونا و509 ملايين جنيه، بنسبة نمو بلغت 16.8 %، وبلغت إجمالى مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى،

مليارًا و99 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 1. %، وبلغت قيمة مبيعاتها خلال عام 2 مليار و251 مليون جنيه.

وارتفع ترتيب شركة المهن الطبية للأدوية لتحتل المركز التاسع خلال يونيو بدلا من العاشر خلال شهر مايو، بإجمالى مبيعات قدرها 169 مليونا و600 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 22.4 %، وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى حوالى 923 مليونا و864 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 10.2 %، كما بلغت مبيعات الشركة خلال عام حوالى مليار و919 مليون جنيه.

وتراجعىت شركة حكمة للأدوية لتحتل المرتبة العاشرة فى المبيعات لشهر يونيو بدلا من المرتبة التاسعة خلال مايو، وذلك بإجمالى مبيعات قدرها 120 مليونا و575 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 36.3 %، وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى 915 مليونا و480 ألف جنيه.