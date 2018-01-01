وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "تم تحديد الاحتياطات اللازم استخدامها في حال تدهور وضع الحرائق في ياقوتيا، وسيتم زيادة عدد الطائرات المستخدمة في الإطفاء".

وأضافت أنه " من أجل تعزيز مجموعات الإطفاء الأرضية سيتم استلام معدات وآليات ثقيلة خاصة من وزارة الدفاع الروسية "، مشيرة إلى أنه يتم حفر خنادق لمنع انتقال النيران إلى مناطق أخرى وخاصة بالقرب من المراكز السكنية.

ونوهت الوزارة بأنه يتم استخدام 27 قطعة جوية تابعة لها ولوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك 3 طائرات من طراز "بي-200".

وكان الكرملين قد أعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجيب طيب أردوغان الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا في الأيام الأخيرة.