رئيس وزراء السودان يبحث مع وزير الخارجية الجزائري الأوضاع بالمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم السبت، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية، رمطان لعمامرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق.

ورحب رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء بزيارة الوفد الجزائري للبلاد، وحيّا الجزائر حكومةً وشعباً، مثمناً اهتمام الجزائر بالوضع في السودان والعلاقات الثنائية والإقليمية.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة من بينها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات، كما تطرق اللقاء لمجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الدعوة لزيارة الجزائر وذلك في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا.

وجدد رئيس مجلس الوزراء شكره للحكومة الجزائرية، مؤكداً أن الجزائر دولة سباقة ومبادرة، وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن شكره لحكومة السودان على حرارة الاستقبال ونجاح الزيارة.