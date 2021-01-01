هيئة حماية البيانات في لوكسمبورج تغرم أمازون 746 مليون يورو

فرضت سلطات حماية البيانات في لوكسمبورج، غرامة قيمتها 746 مليون يورو (885 مليون دولار) على شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية.

وكشفت أمازون عن الغرامة، التي فرضت عليها في 16 يوليو في تقرير الأعمال الربع سنوي.

ورأت المفوضية الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج أن أمازون خالفت القواعد الأوروبية لحماية البيانات.

ورفضت أمازون الاتهام وقالت إنها ستستأنف ضد هذا الحكم.

وقال متحدث باسم الشركة "لم يكن هناك أن انتهاك للبيانات ولم يتم الكشف عن أي بيانات خاصة بعملاء إلى أطراف ثالثة".

وأضاف "فيما يتعلق بكيفية عرضنا الإعلان وثيق الصلة بالموضوع إلى العملاء، هذا القرار الصادر من جانب المفوضية الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج قائم على تفسيرات ذاتية وغير مجربة للقانون الأوروبي لحماية البيانات، وحتى مع هذا التفسير، فإنها (الغرامة) ليست متناسبة على الإطلاق".

يذكر أن فرع أمازون الأوروبي مقره لوكسمبورج.