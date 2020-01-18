نائب رئيس جنوب السودان: مستعدون للوساطة بملف سد النهضة

قال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس وانج إيجا، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عالٍ جدًا في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والري.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن بلاده تحتاج إلى التدريب الفني والإداري للكوادر في المجالات المختلفة، معربًا عن استعداد بلاده لعمل شراكة اقتصادية في كل المجالات.

واستشهد بإقامة معرض دولي للمنتجات المصرية في مدينة جوبا يضم منتجات مصرية وجنوب سودانية، متوقعًا إقامة تلك المعارض في العاصمة سنويًا، وخاصة في ظل الاستقرار والأمن الذي تنعم به بلاده.

وعن ملف سد النهضة، أشار إلى أن بلاده مستعدة للوساطة بالملف، مشددًا على أن جنوب السودان تطالب بعدم وجود أي تدهور في العلاقات بين دول حوض النيل.