قرار جمهوري بتعيين الدكتور حازم راشد عميدا لتربية عين شمس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارا بتعيين الدكتور حازم محمود قاسم راشد عميدا لكلية التربية جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن حازم راشد تولى منصب وكيل كلية التربية، جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2020-2021 الفترة الثانية، ووكيل كلية التربية، جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2017-2020 الفترة الأولى، ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم المصرية 2015-2017.

وهو أستاذ المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2014- حتى تاريخه، وأستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك، كلية الإمارات للتطوير التربوي، الإمارات العربية المتحدة، 2008 – 2013، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، كلية التربية، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 2003 - 2008، وأستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2000 - 2003.

كما شغل منصب مدرس من الخارج بالمعهد الفني للقوات المسلحة (2000-2002)، ومدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، 1997 - 2000، معيد بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، 1997، وباحث مساعد بشعبة المناهج بالمركز القومي المصري للبحوث التربوية والتنمية، 1995 - 1997.