روسيا: توجه مذكرة إلى كييف بسبب نسف نصب تذكاري بغرب أوكرانيا

وجهت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، مذكرة إلى كييف ذكرت فيها أن على السلطات الأوكرانية تنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بحماية مقابر الجنود، بسبب نسف نصب تذكاري بغرب أوكرانيا.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إلى أن المذكرة وجهت على خلفية خطط سلطات مدينة لفوف غربي أوكرانيا لنسف مجسمات لـ"وسام الحرب الوطنية العظمى" في المجمع التذكاري "ميدان المريخ" في المدينة.

وشددت الخارجية الروسية على أن خطط سلطات المدينة تنافي الاتفاقية الموقعة بين بلدان رابطة الدول المستقلة -والتي تم توقيعها من قبل أوكرانيا-، حول تخليد ذكرى شجاعة وبطولة شعوب هذه البلدان خلال الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية في أعوام 1941-1945.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "ندين بحزم نهج السلطات الأوكرانية بنسف نصب الجنود السوفيت والذكرى عينها عن بطولاتهم في الحرب على الفاشية، ندعو قادة أوكرانيا إلى التخلي عن تزوير التاريخ ومحاولات حرمان المواطنين الأوكرانيين من النصر في الحرب الوطنية العظمى، الذي تم تحقيقه بجهود مشتركة لجميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق".