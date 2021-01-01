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الإمارات: 6 وفيات و1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 3:08 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 3:10 م
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1949 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1537 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 680 ألفا و858 حالة.

وأوضح البيان أن 1518 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 658 ألفا و198 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 300 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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