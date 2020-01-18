محافظ الإسكندرية عن العقارات المخالفة: لولا السيسي لما تمكنّا من القضاء على العشوائية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد العقارات المائلة في المحافظة يصل 165 عقارًا، وعدد العقارات المقامة منذ أكثر من 100 سنة يبلغ 2300 عقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن العقارات المائلة سببها البناء بدون الحصول على تراخيص ضمن ما أسماها موجة العشوائيات التي ضربت المحافظة على مدار أكثر من 25 عامًا.

وأشار إلى أن مشكلة هذه العقارات لا تتمثّل في الطوب والأسمنت لكنها تتمثّل أيضًا فيما ساد من حالة تسيب إلى جانب المشكلات التي خيّمت على الأحياء.

وفيما أكّد المحافظ، انتهاء عهد العشوائيات في الإسكندرية بشكل كامل، فقد صرّح: "لا يجرؤ أحد على إنشاء برج بدون ترخيص لأنه تتم الإزالة فورًا.. لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيقاف تراخيص البناء وإحالة المخالف للنيابة العسكرية لما تمكنا من القضاء على العشوائية".

وأشار إلى أن هناك الكثيرين من يتربحون مليارات الجنيهات من خلال البناء المخالف ودون ترخيص بالإضافة إلى غياب أي أسس علمية في عملية البناء.

وأوضح المحافظ أن أغلب العقارات المائلة تعيش بها أسر، وهي معروضة على لجان هندسية، لكنه تابع: "معظم هذه العقارات بها ميول غير خطرة ويمكن التعايش معها، لأنها تتراوح من 1 إلى 20 سم.. عندما تصل الميول إلى مستوى معين تحدده خبراء الهندسة يتم اتخاذ قرار سواء بإزالة طابقين أو ثلاثة أو إزالة المبنى كامل".

وعرفت الإسكندرية بأنها من أكثر المحافظات التي تشهد مخالفات بناء، وتدفع المحافظة ثمن ذلك عبر زيادة حوادث انهيار العقارات أو حدوث ميل في هيكلها الخرساني.

أحدث ما وقع في هذا الإطار، كان يوم الأحد الماضي عندما مال عقار بحري في شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور أمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.