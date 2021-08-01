وزير الخارجية الجزائري: الأوضاع القائمة في المنطقة تستدعي ضرورة التنسيق مع مصر

قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إن مباحثاته مع نظيره سامح شكري مثّلت استئنافًا للعمل بنفس الروح التي كانت سائدة في الماضي القريب بين الجانبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت، أنه على الرغم من طول جلسة المباحثات إلا أن الوقت لم يكن كافيًّا لمناقشة كل الأمور، مؤكدًا أن الفرصة قائمة لإجراء جولات أخرى لتكريس التشاور المشترك.

وأشار إلى أنه مهمته الأولى تمثّلت في إجراء زيارات للبلدان الشقيقة والصديقة وأن تكون مصر بينها، لافتًا إلى أن المسائل المطروحة سواء العلاقات المشتركة أو الشراكة الاستراتيجية سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي أو الأفارقة تستدعي التنسيق مع مصر.

ونقل الوزير الجزائري رسالة مودة للرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وتجديد النوعية الخاصة للعلاقات بين البلدين، مثمنًا جهود مصر الداعمة لبلاده.

وأشار إلىاأن المنطقة معرضة لتحيات كبيرة لا سيما جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل الأطر النظامية القائمة على التعاون الثنائي وعطلت برمجة التحكم في الآفاق، داعيًّا إلى عقد لقاءات على مستوى القمة لاتحاذ قرارات تدفع بعجلة البناء لصرح الشراكة.