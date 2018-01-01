إنشاء طريق جديد بحي الضواحي في بورسعيد

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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال إنشاء طريق مستجد بحي الضواحي، ويعد الطريق فاصل بين مساكن السيدة نفيسة القديمة، ومساكن السيدة نفيسة الجديدة شارع الإمام محمد عبده بطول ٣٠٠ متر، وذلك في إطار خطة موسعة للارتقاء بمنظومة النقل والطرق بمحافظة بورسعيد.

وقد رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء الطريق.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة في منطقة السيدة نفيسة، حيث سيشمل الشارع إقامة جزيرة من الانترلوك وأعمدة إضاءة عامة جديدة وشبكة بالونات أمطار ومسطحات خضراء، كما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية في الحركة بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ الطريق والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن حي الضواحي حصل على نصيب كبير من أعمال تطوير وإنشاء الطرق، بالتوازى مع كبرى المشروعات الخدمية للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذه المناطق.