 إنشاء طريق جديد بحي الضواحي في بورسعيد - بوابة الشروق
السبت 31 يوليه 2021 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

إنشاء طريق جديد بحي الضواحي في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 2:36 م

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال إنشاء طريق مستجد بحي الضواحي، ويعد الطريق فاصل بين مساكن السيدة نفيسة القديمة، ومساكن السيدة نفيسة الجديدة شارع الإمام محمد عبده بطول ٣٠٠ متر، وذلك في إطار خطة موسعة للارتقاء بمنظومة النقل والطرق بمحافظة بورسعيد.

وقد رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء الطريق.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة في منطقة السيدة نفيسة، حيث سيشمل الشارع إقامة جزيرة من الانترلوك وأعمدة إضاءة عامة جديدة وشبكة بالونات أمطار ومسطحات خضراء، كما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية في الحركة بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ الطريق والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن حي الضواحي حصل على نصيب كبير من أعمال تطوير وإنشاء الطرق، بالتوازى مع كبرى المشروعات الخدمية للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذه المناطق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك