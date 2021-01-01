مقتل 20 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادثين مروريين شرق أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في حادثين مروريين في الساعات الـ12 الماضية في إقليم لاغمان شرق أفغانستان.

ووقع الحادثان في منطقة "قرغاي" بالإقليم، عندما اصطدمت مركبتان ببعضهما، طبقا لما ذكره حاكم الإقليم، أسد الله دولتزاي.

وكان الحادث الأول، الذي وقع مساء أمس الجمعة، تصادما بين حافلة صغيرة وسيارة. وقتل 8 ركاب وأصيب 10 آخرون، طبقا لما ذكره دولتزاي.

وفي الحادث الثاني الذي وقع اليوم السبت، اصطدمت 3 سيارات، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 8 آخرين، حسب المتحدث.

وكان نساء وأطفال من بين ضحايا الحوادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحوادث ناجمة عن تهور السائقين.

ويتوفى آلاف الأشخاص في أفغانستان سنويا بسبب ظروف الطرق السيئة وعدم وجود صيانة جيدة والقيادة المتهورة.