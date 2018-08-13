أستاذ طب نفسي: مريض الفصام مُعرض للإدمان والانتحار حال عدم علاجه

تحدث الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، عن مخاطر مرض الفصام وأعراضه، وطرق العلاج ومعدلات الإصابة في مصر والتي بلغت 1% من الأشخاص وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية «WHO» لعام 2017، منوهًا إلى أن عدم علاج «الفصام» قد يدفع المريض للإدمان أو الانتحار.

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم السبت، أن الاعتقادات المجتمعية الخاطئة حول المرض، مثل اعتباره انفصالا في الشخصية، أي أن المريض يعيش بشخصيتين، في حين أن الفصام هو اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، كما قد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة.

وتابع: «من أسباب الفصام الوراثة؛ حيث تلعب أحيانًا دورًا مهمًا في حدوث الفصام، كأن يرث المريض الاستعداد للمرض ثم يحدث تفاعلا بين العامل الوراثي والعامل البيئي، بالإضافة إلى اضطراب بعض العمليات الكيميائية في المخ، والعوامل البيئية مثل الضغوط النفسية في الأسرة والمجتمع».

وحذر «عبد الوهاب» من أن ترك الفصام بدون علاج يؤدي لتفاقم الأعراض لتصل إلى عدم القدرة على العمل بشكل مستقل، وهو ما يؤثر على الأسرة بأكملها ويعطل أفرادها عن عملهم لعدم قدرة المريض على رعاية نفسه، بالإضافة إلى ميل المرضى غير المعالجين لإدمان الكحول والمخدرات، أو الميل للانتحار نتيجة الأصوات التي يسمعها أو الأفكار المضطربة، أو تنفيذ سلوك عنيف.