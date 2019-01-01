طلاب الثانوية العامة بالبحيرة: امتحان الاستاتيكا طويل وبه نقاط صعبة

أكد طلاب الثانوية العامة الشعبة الرياضية بالبحيرة، أن امتحان الاستاتيكا اليوم، يعتبر صعب لأن به أكثر من نقطة صعبة غير أنه طويل جدا واستحالة إجابته في هذا الوقت.

وقالت الطالبة شيرين عبد الدايم بلجنة مدرسة الثانوية بنات بدمنهور، إن الامتحان جاء به نقاط صعبة وطويل جدا وأغلبنا لم يتمكن من إنهاء الحل في هذا الوقت، وللاسف أغلب الامتحانات كانت بهذا الشكل صعبة وطويلة ولا أعرف لماذا لا نأخذ وقت كافٍ أو يتم تقليل عدد الأسئلة.

وأضافت نهى الرديني، أن الامتحان أصعب بكثير من امتحان السنة الماضية وكانت المسائل كثيرة جدا على الوقت.

وقالت نرمين رضوان، "الامتحان جاء فيه مسائل كثيرة وصعبة وطويلة وغير متوقع وكان يجب أن يتم مراعاة ظروفنا أكثر من ذلك فأغلب الامتحانات سيئة، وكنا أكثر دفعة اتظلمت بتطبيق نظام غير مفهوم أو واضح لنا من البداية".

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتهاء الامتحانات اليوم وسط حالة من الانتظام والالتزام بتطبيق إجراءات احترازية.

وأشار محافظ البحيرة، إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفه المركزية؛ لمتابعة الامتحانات أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية.