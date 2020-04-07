هل تفكر هداية ملاك في اعتزال التايكوندو؟

كشفت هداية ملاك، لاعبة التايكوندو المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو، حقيقة اعتزالها اللعبة بعد دورة الألعاب الأولمبية.
وقالت هداية في تصريحات تلفزيونية: «منحت اللعبة كل حياتي واريد فقط الاستراحة قليلا حتى اعود اقوى من جديد».
وأضافت : «العب التايكوندو منذ 20 عاما ولم اعيش فترة زواجي أو حياتي مع المقربين لي، لذا اريد فقط الاستراحة».
وأكملت: «كنت أريد الحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، ولكن البرونزية كانت سبب فرحة وفخر لي، لذا اريد فقط الراحة».
وعن حقيقة تأجيل زواجها بسبب الأولمبياد .. قالت: «بالفعل فكرت في الزواج قبل أولمبياد طوكيو وقبل أزمة فيروس كورونا».
وواصلت: «ولكن بعدما قررت التأجيل بعد الأولمبياد تأجلت وقتها البطولة لعام كامل وفكرت جيدا وقررت الزواج لانه لن يعطل مسيرتي الرياضية».
واتمت: «زوجي تحدث معي اني لابد أن أمارس الرياضة وهو يشجعني لتحقيق حلمي».