هل تفكر هداية ملاك في اعتزال التايكوندو؟

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كشفت هداية ملاك، لاعبة التايكوندو المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو، حقيقة اعتزالها اللعبة بعد دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت هداية في تصريحات تلفزيونية: «منحت اللعبة كل حياتي واريد فقط الاستراحة قليلا حتى اعود اقوى من جديد».

وأضافت : «العب التايكوندو منذ 20 عاما ولم اعيش فترة زواجي أو حياتي مع المقربين لي، لذا اريد فقط الاستراحة».

وأكملت: «كنت أريد الحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، ولكن البرونزية كانت سبب فرحة وفخر لي، لذا اريد فقط الراحة».

وعن حقيقة تأجيل زواجها بسبب الأولمبياد .. قالت: «بالفعل فكرت في الزواج قبل أولمبياد طوكيو وقبل أزمة فيروس كورونا».

وواصلت: «ولكن بعدما قررت التأجيل بعد الأولمبياد تأجلت وقتها البطولة لعام كامل وفكرت جيدا وقررت الزواج لانه لن يعطل مسيرتي الرياضية».

واتمت: «زوجي تحدث معي اني لابد أن أمارس الرياضة وهو يشجعني لتحقيق حلمي».