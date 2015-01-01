 الاتحاد الأوروبي يستنكر استبعاد 21 مرشحا من خوض الانتخابات التشريعية في ماكاو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يستنكر استبعاد 21 مرشحا من خوض الانتخابات التشريعية في ماكاو

أ ش أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 4:45 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 4:45 م

استنكر الاتحاد الأوروبي، استبعاد سلطات ماكاو 21 مرشحا من خوض انتخابات الجمعية التشريعية، المقرر اجراؤها في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان نشره عبر الموقع الرسمي للشئون الخارجية - أن هذه الخطوة "الضارة" تتعارض مع الحقوق المكفولة في القانون الأساسي لماكاو وتقوض التعددية السياسية وتحد من النقاش الديمقراطي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحقوق والحريات المحمية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وإلى أن تكون انتخابات الجمعية التشريعية في سبتمبر مفتوحة أمام المرشحين من مختلف الأطياف السياسية في المنطقة التي تقع بجنوب غرب هونج كونج.


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