5 أحكام بالسجن في بريطانيا لمرتكبي جرائم في أعمال شغب

أصدر القضاء البريطاني أحكاما بالسجن بحق خمسة أشخاص بعد الاعتراف بجرائم على صلة بأعمال شغب تحت شعار "اقتلوا مشروع القانون" في بريستول بإنجلترا.



وشهدت الاضطرابات التي أعقبت مظاهرة سلمية في المدينة في 21 مارس الماضي قيام نحو 500 شخص بمسيرة إلى مركز شرطة برايدويل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم السبت.



ويهدف مشروع القانون لتوسيع صلاحيات الشرطة البريطانية لتقييد الاحتجاجات.



وأضرم المتظاهرون النار في مركبات شرطة كانت متوقفة خارج مركز الشرطة وهشموا نوافذه.



وكان أطول حكم بالسجن ثلاث سنوات و11 شهرا وأقصرها 5 أشهر.



وأسفرت أعمال الشغب عن إصابة 44 شرطيا.



وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بمركز الشرطة وبالمركبات 212 ألف جنيه إسترليني (294 ألف دولار).



وحتى اليوم جرى القبض على 65 شخصا وتم توجيه الاتهام لـ29 منهم، من بينهم الأشخاص الخمسة الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن أمس الجمعة.