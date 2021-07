أحداث مأساوية يعيشها لبنان باندلاع حرائق الغابات، التي تستمر منذ عدة أيام، وأدت إلى خسارة في الأرواح والأملاك، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وفي وقت تتجدد فيه الاحتجاجات في أماكن متفرقة من البلاد؛ اعتراضا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلد العربي، الذي يشهد كوارث متتالية.

وامتدت حرائق غابات لبنان إلى الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وأثرت بالفعل على مساحات شاسعة من الغابات في الشمال الجبلي، فيما يواصل رجال الإطفاء مواجهته، وسط نقص شديد في المعدات، أدى لاحتراق مركز للجيش اللبناني وانفجار واحتراق مستودعات للذخيرة.

وأدت الحرائق إلى خسارة ما يقرب من 2 مليون متر مربع من غابات الصنوبر والسنديان، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إجلاء وتقديم العلاج لعشرات المواطنين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل البحث، تصدر هاشتاج "#لبنان_يحترق" تريند موقع تويتر، وانتشرت المشاهد المصورة من قلب الأحداث، التي ترصد حجم الكارثة بطريقة موسعة، أثارت تعاطف العالم العربي مع البلد الذي يشهد أزمات متتالية، وأثارت تكهنات حول أزمة جديدة تتسبب فيها حرائق الغابات الجديدة.

Lebanon is tired from all of this, we are all tired 💔 I hope we all will come out of this safe 😭 pray for Lebanon 🇱🇧😭🤲🏼 #PrayForLebanon #لبنان_يحترق pic.twitter.com/LBRm08btwF — Joy 💫 (@diziseriesfan) July 29, 2021

While Lebanon is on fire, Lebanese leaders are celebrating in Cyprus with no emergency plan to fix the situation.

Shame...#لبنان_ليس_بخير#لبنان_يحترق pic.twitter.com/dBqS5bGjQI — Abed Malla (@AbedMalla5) July 29, 2021

وفاة المتطوع امين.م متأثرا باصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم باخماد النار في بلدة #كفرتون#القبيات#القبيات_تحترق pic.twitter.com/3IXW2d2wrM — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) July 28, 2021

Ya 3adra (virgin mary) this is what this girl from Qobayat North of #Lebanon is saying while the wildfire are getting closer to the houses

God be with you#انقذوا_القبيات #القبيات #لبنان_يحترق pic.twitter.com/gkbqezfRBy — Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) July 28, 2021

ونشر اللبنانيون صورا للأماكن التي طالها الحريق، لرصد المفارقات قبل وبعد اندلاع الحرائق، والأضرار التي وقعت بالمناطق، فنشر العديد من سكان الأماكن المتضررة مقاطع مصورة وصورا للغابات المحترقة وأشجار سوداء وحرائق على قمم الجبال مع اقتراب الحريق من قرية القبيات.

وانتشرت مشاهد لاستغاثات وصرخات المواطنين في المناطق المتضررة على مستوى واسع، وناشد الأهالى، الدفاع المدنى والجيش اللبنانى، إرسال طوافات لإخماد الحرائق التى وصلت إلى المبانى السكنية بفعل قوة الحريق. ومع امتداد الحرائق بسرعة كبيرة لتقترب من الأماكن السكنية، خرج السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة، وخرج الأهالي من منازلهم خوفا من وصول النيران إليها بعدما غطى الدخان والنار السماء وقضى على مئات الهكتارات من الأشجار.



ويعمل الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق، فيما أخلى الدفاع المدني والصليب الأحمر، المواطنين، الذين حاصرتهم النيران في المباني المجاورة وعمل على إسعافهم.