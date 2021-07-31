«تطوير مصر» توقع اتفاقية تعاون مع «أبوظبى الأول» لتوفير برامج للتمويل العقارى

وقعت شركة «تطوير مصر»، اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول فروع مصر، لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاما للعملاء الجدد أو الحاليين.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد عملاء «تطوير مصر» من العديد من حلول التمويل العقارية وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية. وسيقدم بنك أبوظبي الأول ــ فروع مصر تمويل عقارى بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم فى مشروعات السكن الأول التابعة لشركة «تطوير مصر». وستتوفر الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عاما.

كما سيتمكن العملاء من الحصول على تمويل عقارى بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم فى المشروعات الساحلية لشركة «تطوير مصر»، وبأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى عشر سنوات.

وتتيح هذه الاتفاقية أيضا لعملاء «تطوير مصر» الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التى يتم استلامها، وبنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: «منذ تأسيس الشركة قبل سبع سنوات، تضع «تطوير مصر» مصلحة العميل ضمن قائمة أولوياتها، وفى سبيل ذلك حرصنا على إحداث قيمة مضافة لعملائنا عن طريق تقديم منتجات وخدمات استثنائية. ويأتى توقيع هذه الاتفاقية من أجل سد الفجوة التمويلية التى يشهدها السوق حاليا، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات التمويل العقارى التى تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وبأسعار عائدات تنافسية وفترات سداد طويلة الأمد».

من جانبه، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول ــ مصر: «يسعدنا تقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة لعملاء شركة تطوير مصر العقارية، والمساهمة فى دعم القطاع العقارى ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر بشكل عام. نحن نسعى دائما لاعتماد أفضل السبل التى تمكنا من توفير أفضل الحلول والخدمات المبتكرة، ونتطلع لبناء شراكة مثمرة ومستدامة مع شركة تطوير مصر».

يذكر أن شركة «تطوير مصر» تمتلك 4 مشروعات كبرى في أنحاء مختلفة من مصر، وتختلف بين كونها مشروعات ساحلية ومشروعات سكن أول. ويأتى فى مقدمة المشروعات الساحلية مشروع «المونت جلالة» فى مدينة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 525 فدانا، وعلى ساحل البحر المتوسط يقع مشروع «فوكا باى» بمدينة رأس الحكمة على مساحة 220 فدانا ومشروع «دى باى» فى مدينة الضبعة بمساحة إجمالية 200 فدان. أما عن مشروعات السكن الأول لشركة «تطوير مصر» فهى تتمثل فى مشروع «بلومفيلدز» فى مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة والذى يمتد على مساحة 415 فدانا، ويتضمن 90 فدانا مخصصة لتصبح منطقة تعليمية.