محافظ أسيوط يعلن بدء التقدم للمبادرة القومية «المسؤول الحكومي المحترف»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء تلقى طلبات الترشح للمشاركة في المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف"، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لإعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبخاصة مقدمي الخدمات الجماهيرية للمواطنين ضمن خطة التطوير المؤسسي.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم ترشيح 75 مرشحا من العاملين كمرحلة أولى واختيار عدد 50 مرشحا ليتم إرسالهم الى أعضاء لجنة التقييم.

ولفت إلى أنه تم وضع إعلان خاص بتقديم الموظفين من خلال رابط على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك" www.facebook.com/assioutgovernorate"، لضمان الشفافية الكاملة وإتاحة الفرصة للجميع، وتم تحديد أسبوع للتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة يبدأ من تاريخ نشر الإعلان اليوم السبت، وينتهى يوم السبت القادم الموافق 7 أغسطس 2021.

ويأتي ذلك وفقا للشروط الأتية: أن يكون المتقدم من العاملين بالديوان العام للمحافظة أو المديريات الخدمية التابعة لها، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالٍ، والتفرغ التام خلال فترة التدريب، وأن يكون المتقدم من المتعاملين مباشرة مع المواطنين أو مقدمي الخدمات الجماهيرية "الشباك الأمامي" على أن يكون التقدم من خلال الرابط الآتي.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1vfcDM9bfxOcXLOYPofNOiAC_vnJ9GjurE9hPGkxj_8VUA/viewform

وسيتم إرسال قاعدة بيانات المقبولين بعد التقييم واعتمادها من الوزير المحافظ ليتم إرسالها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب للبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ وسيخضع المتدرب لفترة تدريب لمدة 40 يوما تدريبيا بإجمالي عدد 120 ساعة تدريبية، على أن يكون التدريب عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة القومية " المسؤول الحكومي المحترف" تحتوي على عدة محاور منها محور المهارات الشخصية والإدارية والتواصل الفعال ومحور مهارات القيادة، ومحور مهارات الإدارة العامة ومحور الإدارة المالية، والمالية لغير المتخصصين، ومحور القانون ومحور البروتوكول، والإيتيكيت، ومحور التكنولوجيا، ومحور إدارة المشروعات ومحور التوعية، ومحور التحديات الاقتصادية.