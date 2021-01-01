قاضي مصري يشارك في محاكمات نورمبرج الدولية الافتراضية

شارك القاضي عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، في الدائرة الكبرى لمحاكمات نورمبرج الافتراضية، التي تنظمها أكاديمية نورمبرج الدولية (مقر محكمة نورمبرج بألمانيا)، ضمن 3 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ورئيسة المحكمة الجنائية الخاصة للبنان بلاهاي؛ حيث تشهد محاكمات النازي بعد الحرب العالمية الثانية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتنظم أكاديمية نورمبرج سنويًا، مسابقة عالمية لمحاكمات دولية افتراضية بين الجامعات على مستوى العالم بالاشتراك مع جامعة فريدترش السكندر بألمانيا، فيما فاز فريق طلاب جامعة الأزهر هذا العام في المراحل التمهيدية للمحاكمات ولم يتمكنوا من الوصول للمراحل النهائية، التي فاز بها فريق دفاع جامعة كوين ماري لندن – المملكة المتحدة.

ويأتي اختيار القاضي عادل ماجد بالدائرة الكبرى لمحاكمات نورمبرج الافتراضية، عقب اختياره بالموسوعة الدولية للنزاهة في القضاء الدولي في نهاية العام الماضي، ولما يحظى به من سمعة واسعة كأحد خبراء القانون الجنائي الدولي العرب المعروفين على المستوى الدولي.