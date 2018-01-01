محافظ بورسعيد يطالب بالحفاظ على المظهر الحضاري لمجمع المواقف

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولة ميدانية تفقدية تابع خلالها سير وانتظام العمل داخل مجمع مواقف السيارات الجديد بحي الضواحي، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وتفقد المحافظ، أقسام الموقف مطمئنا على انتظام العمل وتقديم الخدمات للمسافرين.

والتقى المحافظ بالسائقين والعاملين بالميناء الموقف وحرص على سؤالهم عن آرائهم حول تنفيذ الموقف، كما التقى ايضاً بعدد من المواطنين المسافرين للتعرف على آراء الشارع البورسعيدي، وزائري المحافظة حول هذا الصرح الخدمي العملاق.

من جانبهم أكد المواطنون أن مشروع مجمع المواقف الجديد يمثل واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها، ويحقق معدلات عالية من السلامة والأمان ووسائل الراحة للمسافرين.

وطالب المحافظ المواطنين بالحفاظ على المستوى الحضاري المتميز للموقف، كونه مصمم على أعلى طراز ووفق أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم نقل موقف دمياط إلى الميناء البري بحي الضواحي، ليشمل كل وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المحافظات.