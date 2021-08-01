 وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية وقدرتها على إدارة المشهد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: نثق في حكمة القيادة السياسية التونسية وقدرتها على إدارة المشهد

هديل هلال
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 11:56 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تونس الشقيق، مؤكدًا على ثقة مصر في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق تطلعات الشعب.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، مساء السبت، أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، مشددًا على أهمية احترام الخصوصية للبلد الشقيق.

وشدد على أهمية عدم التدخل في الشأن التونسي؛ لأن إرادة الشعب التونسي الحيز والصلاحية، مشيرًا إلى أهمية أن تؤدي كل الإجراءات المتخذة إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب.

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