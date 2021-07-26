أعلن اليوم السبت، الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري المتبقية بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من الدور الربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو 2020.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي هزيمة اليوم من البرازيل بهدف دون رد، في الدور الربع النهائي.

وعلى أساس الهزيمة التي تلقاها المنتخب الأولمبي قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة خوض مباريات الدوري الممتاز بداية من الأربعاء القادم.

وجاء جدول الدوري مضغوطا للغاية لجميع الأندية بالاخص بيراميدز الذي سيواجه فيه مباريات قوية حيث سيلتقي مع «الاسماعيلي، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، الجونة، أسوان، مصر المقاصة، غزل المحلة».

وفي ظل سعي بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، في حسم جميع نقاط المباريات القادمة من أجل المنافسة الشرسة مع الأهلي والزمالك على لقب الدوري، إلا أن المباريات المتبقية ستحمل لغزا كبيرا لبيراميدز.