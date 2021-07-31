تحالفات بين المصانع لتقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد

قال دكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ان التكامل بين المصانع بات امرا حتميا لتقليل تكلفة الانتاج ونجاح استراتيجية الدولة الخاصة بتعميق الصناعة المحلية.

واضاف خميس ان تداعيات كورونا كشفت عن حتمية وجود صناعات متكاملة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى بهدف رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الخارج.

وكشف خميس عن وجود انعكاسات ايجابية كبيرة على المصانع والاقتصاد جراء الاستثمار فى الصناعات المغذية، تعميق الصناعة المحلية والتوسع فى زيادة المكون المحلى للمنتج المصرى سيعمل ويساهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات كبيرة، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على السوق المصرية فى خفض السعر النهائى المنتج.

ولفت خميس إلى ان الاقتصاد والدولة من اكبر المستفيدين من زيادة استثمارات المصانع فى الصناعات المغذية، توفير السيولة الدولارية للدولة التى تستنزفها فى عملية الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق الخارجية من اهم المكاسب.

وشدد خميس على ضرورة توفير آليات تمويلية وتشريعية تضمن توافر الاموال اللازمة لزيادة استثمار المصانع فى انتاج المواد الخام المكملة للصناعة بدلا من استيرادها من الخارج.

وثمن خميس مراجعة الحكومة لجميع التكاليف والاسعار الخاصة بالنقل والشحن بهدف خفض التكلفة التصنيعية للمنتج ورفع القدرة التنافسية له فى الاسواق العالمية نظر لصعوبة المنافسة والمتغيرات الكثيرة التى احدثتها جائحة كورونا.