أوغندا تحصل على جرعات لقاح كورونا من الصين والنرويج

تبرعت الصين والنرويج بأكثر من 586 ألف جرعة من لقاحات كوفيد- 19 لأوغندا، مما يدعم حملة التطعيم في البلاد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة في الإصابات الناجمة عن سلالة الدلتا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في كمبالا، عبر حسابها على موقع تويتر، إن أوغندا حصلت على 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك من الصين و286 ألفا و80 جرعة من لقاح أسترازينيكا من النرويج.

وأعطت أوغندا، التي تكافح موجة ثانية من الفيروس، حوالي 1.14 مليون جرعة فقط من سكانها البالغ عددهم حوالي 43 مليون شخص، وتخطط لتطعيم نصف السكان على الأقل قبل الرفع الكامل للقيود المفروضة للسيطرة على انتشار المرض.

وتعتمد العديد من البلدان منخفضة الدخل على كوفاكس، وهو برنامج تم إنشاؤه العام الماضي لتوزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع دول العالم، لكن المبادرة قدمت 140 مليون جرعة فقط من 1.8 مليار تهدف إلى شحنها بحلول أوائل عام 2022، متأثرة بالتأخير في الإمدادات من الهند.