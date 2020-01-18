عشرات آلاف المتظاهرين في فرنسا يحتجون على الشهادة الصحية

تجمع عشرات آلاف الأشخاص السبت مجدداً احتجاجا على توسيع نطاق الشهادة الصحية في عدة مدن في فرنسا، باسم "الحرية" للمرة الثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عشية هذه التعبئة، توقعت السلطات مشاركة 150 ألف شخص. والسبت الماضي جمعت الاحتجاجات 161 ألف شخص و 110 آلاف قبل أسبوع.

وفي باريس، شهدت تظاهرة أولى شارك فيها آلاف الأشخاص صدامات مع قوات الأمن، وفقا لموقع "فرانس 24".

وقبل انطلاق المتظاهرين، انتقد جيروم رودريجز أحد قادة حركة "السترات الصفر" المناهضة للسياسة الاجتماعية للحكومة، "أعضاء الحكومة والإعلاميين الذين يحاولون اقناعنا بفعالية لقاح بدون امتلاك أي دليل".

تم حشد أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك للإشراف على المسيرات، بعد أسبوع من نزول المتظاهرين إلى جادة الشانزليزيه التي اغلقت منافذها السبت.