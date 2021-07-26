مقتل مسلح رئيسي من المسؤولين عن تفجير كشمير على أيدي القوات الهندية

قال مسؤولون إن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تفجير 2019 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 من القوات شبه العسكرية الهندية في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، لقي حتفه رميا برصاص قوات الأمن الهندية اليوم السبت.

وأوضح فيجاي كومار الضابط البارز في الشرطة للصحفيين إن محمد إسمال علوي كان من بين متمردين ينتميان إلى جماعة "جيش محمد" قتلا في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في منطقة غابات بمنطقة بولواما.

وينتمي علوي، وهو باكستاني الجنسية، إلى عائلة زعيم جماعة "جيش محمد" مسعود أزهر. وأضاف كومار أنه تورط في التخطيط للتفجير، وفقا لوكالة التحقيقات الوطنية الهندية.

وقالت الشرطة إن علوي كان أحد خبراء المتفجرات في الجماعة، إلى جانب تدريب الشاب الكشميري عادل، الذي فجر نفسه في الهجوم. ووصفت الشرطة مقتله بأنه "نجاح كبير" في الحرب ضد التمرد في المنطقة.

وكان التفجير الذي وقع في 14 فبراير 2019 في بولواما، والذي تشير مزاعم إلى أن جماعة جيش محمد نفذته، هو أعنف هجوم يشنه مسلحون في كشمير منذ عقود، ووضع الهند وباكستان على شفا الحرب.

وبعد أيام من القصف، شنت الهند غارات جوية على معسكر جيش محمد في إقليم بالاكوت الباكستاني، أعقبه قتال جوي مع القوات الجوية الباكستانية استهدف منشآت عسكرية هندية.