قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الطفل ياسين، البالغ من العمر 10 أعوام، مصاب بسرطان حاد في الدم والغدد الليمفاوية؛ أدى إلى انتشاره في بعض المراكز العصبية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن علاج الطفل في المملكة العربية السعودية تعثر، الأمر الذي استلزم نقله بطائرة إلى مصر لتلقي العلاج، بمساعدة منظمات المجتمع المدني.

وتابع: «بالتنسيق مع وزارة الهجرة، انتظرناه صباح اليوم على متن طائرة إسعاف مصرية نقلته للمعهد القومي للأورام، هو موجود الآن في العناية المركزة، ويتلقى العلاج لحين صدور قرار العلاج على نفقة الدولة».

وأكد وزير التعليم العالي، أن الوزارة تهتم بـ«ياسين» حتى الحصول على الرعاية الكاملة، في تلك المرحلة الدقيقة من حياته، موضحًا أن الطفل أُرسل إلى المبنى الجنوبي من معهد الأورام، المقرر افتتاحه بعد أسابيع قليلة.

وعن أزمة فرع مستشفى 57357 بطنطا، أوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة، أدت إلى تقليل العديد من المستشفيات لأفرعها، متابعًا: «57357 تعتمد اعتمادًا وحيدًا على التبرعات ومساهمات المجتمع المدني، ومصاريف تشغيل فرع طنطا تزيد عن 120 مليون جنيه سنويًا».

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحرصه على الملف، طلب عقد لقاء مع المسؤولين عن المستشفى، لحل الأزمة وعدم تأثر الخدمة الصحية في علاج الأورام بمحافظة الغربية، وتحديدا مدينة طنطا.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل ياسين بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، بطائرة طبية خاصة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لكل المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برعاية أبناء مصر من المقيمين في الخارج.