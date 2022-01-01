متحدث الصحة: متحور كورونا الجديد أقل تأثيرا في شدة المرض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد ارتفاعات في نسب الإصابة المجتمعية، بفيروس كورونا في الفترة الحالية، مطمئنًا بأن نسب الاحتياج لدخول المستشفيات، مازالت في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن معدلات الوفيات مازالت في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة، مرجعًا تحقيق تلك النسب، إلى زيادة المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

وذكر أن «المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشارًا، لكنه لا يبدو أنه أكثر تأثيرًا في شدة المرض»، قائلًا إن الحفاظ على تلك المعدلات المنخفضة، يكون بالحصول على التطعيم والجرعات التنشيطية واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في أماكن الازدحام.

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر شهدت في الـ5 أسابيع الماضية، زيادة متوقعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها إصابات مجتمعية، لا تؤثر على المستشفيات، ونسب إشغال العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية، من التعامل مع الحالات المجتمعية المرصودة، وتوعية المواطنين بطريقة إجراء المسحة.

وأشار إلى توفير العلاج والأدوية الحديثة المستخدمة لعلاج كورونا مجانًا للمصابين، من خلال مستشفيات وزارة الصحة والصيدليات المعتمدة لذلك، معلنًا عن إعطاء 93 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن.