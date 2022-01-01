بوتين يوقع مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.



جرى ذلك في حفل أقيم في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورج في قلعة بطرس وبولس، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.



وحضر بوتين، اليوم الأحد، العرض البحري الرئيسي في بطرسبورج.



وأكد بوتين في كلمة خلال الحفل، مؤكدا العمل على ضمان أمن الحدود الروسية بثبات وبكل الأساليب الممكنة.



وأضاف أن الأسطول الروسي مستعد لتنفيذ جميع المهام البحرية وحتى تحت الماء، لافتا كذلك إلى مواصلة العمل على استكشاف مختلف التقنيات البحرية.



وتابع: "الظروف الحالية تتطلب منا أفعالا جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نمتلك صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم".



ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعزيز قدرات الأسطول البحري.