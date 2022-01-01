وزيرا قطاع الأعمال والتضامن يتابعان خطوات تحويل مصنع مغلق بالفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة

استعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحويل مصنع للغزل في الفيوم مغلق منذ عدة سنوات - مملوك لإحدى شركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - إلى مجمع للملابس الجاهزة.

وقد حضر الاجتماع ممثلو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، وعدد من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال الملابس الجاهزة.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم، أن الاجتماع يأتي تفعيلا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي بشأن استغلال هذا المصنع وتأهيله لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة؛ بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج ستتولى تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه في مطلع ديسمبر 2022، وذلك بمساحة 21 ألف متر ليسع 14 ورشة إنتاج تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

وأضاف أنه تم تأجير هذه الورش لمؤسسة النداء التي تتولى إدارة وتنفيذ المشروع، حيث تم تعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة من القطاع الخاص للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء إنتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو لأغراض التصدير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد صور استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويخلق نحو 3676 فرصة تشغيل، حيث تعد صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل.

من جهتها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يتم تمويله من برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 58 مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل، علما بأن أغلبهم من السيدات اللاتي تشملهم خطة تخريج المستفيدين من الدعم النقدي.

وأكدت أنه سيتم تدريب وتشغيل إجمالي 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضاً حاملي أسهم فى كيان إنتاجي، سوف يتم إنشاؤه لضمان استمرارية التشغيل، وذلك عن طريق الحصة العينية التي تخصصها وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج فرصة" لكل مشتغل والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيه مصري.

وقالت القباج "إن مؤسسة "النداء" تمثل الشريك التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي التي سوف تتولى عملية التدريب والمتابعة للمستهدفين من التشغيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء فترة المشروع والوصول بهم للدمج فى الكيان الإنتاجي المقرر تأسيسه لضمان استمراريتهم في العمل والتوسع فى التشغيل والإنتاج مستقبلاً.

كما ستوقع مؤسسة النداء شراكات تعاقدية مع كبار ممثلي القطاع الخاص بصناعة الملابس والمنسوجات، وذلك لتقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم الملابس وتشغيلها وأيضاً استيعاب الإنتاج وتسويقه.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقدم العديد من الخدمات منها المساهمة في تأسيس حضانات لأطفال الأمهات العاملات في المصنع، بالإضافة إلى الخدمات التأمينية المقدمة للسيدات، والعديد من الخدمات التي يمكن أن تسهل عملهم في الورش والمصنع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع عقود تشغيل الورش قريبا وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع.