السعودية وباكستان تناقشان دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أمير خرم راتور؛ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين ناقشا سبل تعميق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقدمتها دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، إضافةً إلى البنية التحتية الرقمية.

كما استُعرِضت خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وتطلعات المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال ريادة الأعمال من خلال تعريف الشركات في كلا البلدين الصديقين بالمزايا والمحفزات للاستثمار في سوقَيْ الاتصالات وتقنية المعلومات بالبلدين، في ظل توسع فرصهما وتناميها.