رئيس البرلمان العربي: الصومال يمر بأزمة إنسانية تتطلب تدخل المجتمع الدولي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل فوري وسريع لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال الفيدرالية، فضلا عن مساندتها حتى تستطيع تجاوز أزمة الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، للسفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.



وشدد العسومي، خلال اللقاء، على دعم البرلمان العربي لجهود الصومال حتى يتمكن من تجاوز تلك التحديات التي تواجهه، منوها بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال، في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في سبل مكافحة الإرهاب وأن تتجاوز محنتها في واحدة من أسوء أزمات الجفاف التي تمر بها.



من جانبه، أشاد سفير جمهورية الصومال بالقاهرة بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، ونشاطه في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.