زلزال في الفلبين يخلف 10 قتلى ومئات الجرحى

قال المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث (NDRRMC)، في بيان له اليوم الأحد، إن الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء أثر على أكثر من 314 ألف شخص ووصل عدد القتلى إلى 10 أشخاص.

ووفقا لمعطيات المجلس، مست أضرار الهزات الأرضية المذكورة، ما مجموعه 314161 شخصا، وارتفع عدد القتلى إلى 10 أشخاص وأصيب 375 شخصا بجروح.

يوم السبت، أفاد NDRRMC بأن الزلزال جلب الضرر لـ 228238 شخصا وخلف 6 قتلى و 320 جريحا وتم اعتبار أربعة في عداد المفقودين.

في يوم 27 يوليو، تم في الفلبين تسجيل زلزال بلغت قوته 7.0 درجة ضرب المقاطعات الواقعة في شمال غرب جزيرة لوزون في الفلبين، وكذلك المناطق المجاورة، بما في ذلك تكتل العاصمة مانيلا.

وأشار مجلس الحد من مخاطر الكوارث في الفلبين إلى أن، بؤرة الزلزال وقعت على عمق 17 كلم.