تحدث الحكم الدولي الأسبق والخبير التحكيمي الحالي جهاد جريشة عن الحالات المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي خرجت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية: «هدف الأهلي الملغي؟ رامي ربيعة متواجد في موقف تسلل، يعاقب إذا كان لعب الكرة أو تداخل مع المنافس، وهذا ما حدث في الحالة، ربيعة كان متواجدًا في المنطقة النشطة، وصنع إيحاء أو إيماء وتلامس مع المدافع وبالتالي يعاقب لوجوده في موقف تسلل».

وأوضح: «قرار مميز جدًا من الحكم المساعد محمود أبو الرجال في توقيت صعب الدقيقة 87، أعتبر هذه اللعبة هي الأفضل للمساعد في الموسم الحالي، قرار مميز وسليم من أبو الرجال، القرار ليس سهلًا وفي توقيت صعب وتميز بالثبات الانفعالي»..

وواصل: «أما عن ركلة جزاء الأهلي، فـ حسام حسن كان متشبسًا بقيمص مدافع المقاولون العرب وهو الذي عليه الخطأ».

وأتم: «اللوم الأكبر ليس على حكم المباراة محمد عادل ولكن على حكم تقنية الفار، ضربة الجزاء غير صحيحة».