انكماش نشاط المصانع في الصين مع تفشي فيروس كورونا

انكمش نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع، في يوليو الجاري، مما عكس زخما اقتصاديا سابقا، حيث أن تفشي فيروس كورونا بشكل متقطع أثر على الانتعاش.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 49 من 2ر50 في حزيران/يونيو الماضي، طبقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا قراءة ( 3ر50)، طبقا لتقدير متوسط لمسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء لخبراء الاقتصاد.



وتشير قراءة فوق 50 إلى التوسع من الشهر السابق، بينما أي شيء تحت ذلك يشير إلى انكماش.



والمقياس غير التصنيعي الذي يقيس النشاط في قطاعات البناء والخدمات تراجع إلى 8ر53 من 7ر54 الشهر السابق. وهذا أقل من التوقعات الجماعية التي بلغت 9ر53.



وكان الانتعاش الاقتصادي الصيني هشا، حيث خففت الحكومة من القيود، مع تراجع تفشي الفيروس، لكنها تشدد القيود مرة أخرى، في الأماكن التي يتزايد فيها تفشي الفيروس.