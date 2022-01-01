 رئيس إيسترن كومباني: فخور بأداء اللاعبين بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا - بوابة الشروق
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رئيس إيسترن كومباني: فخور بأداء اللاعبين بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:29 م

علق المهندس نصر عبدالعزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، على فوز الفريق بهدف على سيراميكا كليوباترا، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالعزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه فخور بإداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا، وتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف رئيس النادي، أن اللاعبين حصلوا بالأمس على مكافأة الفوز أمام المصري في فندق الأقامة، من أجل تحفيزهم في مباراة اليوم، وهو ما حصل بالفعل، مضيفًا أيضًا أن اللاعبين سيحصلوا على مكافأة الفوز أمام سيراميكا في المران.

وتابع، أنه سعيد بخروج الفريق من المراكز الثلاثة الاخر، مشيرًا إلي أن الفريق أمامه مهمة كبيرة في المباريات المقبلة، من أجل البقاء في بطولة الدوري الموسم المقبل.

ووجه رئيس النادي، التحية للاعبين والجهاز الفني بقيادة علاء عبدالعال على تحقيق الفوز اليوم، والروح العالية الذي ظهروا عليها طوال المباراة.


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