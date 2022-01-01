اضطرت السلطات الألمانية إلى إخراج قوارب إلى البر بسبب تدني منسوب المياه في بحيرة كونستانس، ولاسيما في شاطئها الغربي.

وقال مارتين جراف رئيس المرفأ في بلدية موس: "نواجه نقصا في المياه بشكل مستمر منذ 14 يوما، وعندنا لم يعد هناك قارب في المكان الذي يفترض أن يكون فيه".

وأوضح جراف أن نحو ثلث القوارب في المراسي البالغ عددها نحو 400 مرسى إما تم نقلها من مكانها أو إخراجها من المياه ،وأردف أن " مثل هذه المستويات المنخفضة للمياه تحدث بين وقت وآخر لكنها عادة لا تحدث في هذا الوقت من العام".

كما تقطعت السبل بأول دفعة من أصحاب القوارب في جزيرة رايشناو وذلك قبل بدء العطلة الصيفية في ولايتي بادن-فورتمبرج وبافاريا حيث تم إخراج نحو 50 من أكثر من 260 قاربا في ميناء الجزيرة من المياه، وقال رئيس المرفأ فرانتس إيجنهوفر إنه لو لم يتم إخراج هذه القوارب كانت ستسقط إلى القاع، وأضاف أن الكثير من أصحاب القوارب يشعرون بالغضب بسبب ذلك.

وثمة فرص ضئيلة متوافرة حاليا أمام من يبحث لقاربه عن مرسى آخر بسبب نقص منسوب المياه، وقالت المتحدثة باسم أكبر مرفأ في البحيرة (أولترا مارين-مارينا): "لدينا في الوقت الراهن الكثير من أصحاب القوارب من مرافئ أخرى حيث اضطر هؤلاء إلى إخراج قواربهم من هذه المرافئ لأن مسافة الغاطس لم تعد تكفي".

وأوضحت المتحدثة أن الوضع في مرفأ (أولترا مارين-مارينا) ليس إشكاليا لأن حوض المرفأ الذي كان محجرا سابقا للحصى، عميق للغاية "وللأسف الميناء ممتلئ ومضطرون لرفض هذه الطلبات".

وحسب بيانات المؤسسة المحلية للبيئة في ولاية بادن-فورتمبرج، فقد وصل منسوب المياه في بحيرة كونستانس (بودن زيه) بحلول أمس السبت إلى أقل من 3.30 متر بفارق نحو عشرة سنتيمترات عن التدني القياسي لمنسوب المياه في مثل هذا الوقت من العام عندما وصل منسوب المياه في عامي 1949 و1876 إلى 3.17 متر، وحذرت المؤسسة من أن منسوب المياه في هذا العام سيصل إلى هذا المستوى أو سيتدنى عنه في حال استمرار شح الأمطار.